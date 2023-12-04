بعد هروب عدة شهور.. القبض على مستريح كفر الشيخ

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام، بوزارة الداخلية من القبض على المتهم الهارب مصطفى علي إبراهيم البهدلى الملقب بمستريح كفر الشيخ، بعد هروبه لشهور من تنفيذ عدة أحكام نهائية ضده بالنصب، وبإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد صدرت الأحكام بعد ابلاغ عدد من الضحايا بأن المتهم قد أوهمهم باقامة عدة مشروعات عقارية وصناعية فى مدينته كفر الشيخ ومدينة السادس من اكتوبر وعلى أثر ذلك تمكن المتهم من جمع عشرات الملايين من الجنيهات من ضحايا كثر وعندما وجد الضحايا ان المشروعات وهمية ولم تنفذ رغم مرور سنوات عديدة، وأنه قام بشراء عقارات فخمة لنفسه ولأبنائه بعدة محافظات تقدموا بالابلاغ ضده لكنه استغل علاقاته الشخصية، واستغل الأموال التى حصل عليها من الناس ليتمكن من التنقل بين عدة أماكن ليتهرب من تنفيذ الأحكام فى القضية رقم 4975/2021.

لكن بعد جهود حثيثة لمراقبته هو ومعاونوه من التشكيل العصابى الذى كون معظمه من أقاربه تمكنت إدارة تنفيذ الأخكام من القبض عليه وتسليمه لسجن العاشر لتنفيذ عقوباته المتعددة.