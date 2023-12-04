أمطار رعدية وسيول وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد و معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الاحمر تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى 15 درجة.