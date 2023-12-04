قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٢ لاعبًا للسفر إلي الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا الثلاثاء والتى يستضيفها استاد الإسماعيلية.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، امير مدحت، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني، عاصم صلاح.

خط الوسط: محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا.

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل.