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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السياحة تشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023

جناح السياحة
جناح السياحة
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تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023، والذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام هذا المعرض كل عامين بمشاركة أكثر من 400 شركة من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، أشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الهيئة تشارك في هذا المعرض بجناحين مزودين بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من تنوع وثراء في منتجاتها وأنماطها ومقوماتها السياحية والأثرية، بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أنتجتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، هذا بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية على زائري الجناح. 

وأضافت أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الأحداث الدولية التي تقام بمصر أو في الخارج لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري.

السياحة EDEX المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الجمهورية مصر