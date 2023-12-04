4 ميداليات حصيلة مشاركة الفراعنة ببطولة جنوب أفريقيا للريشة الطائرة

اختتمت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة مشاركتها في منافسات بطولة فيوتشر الدولية، والمقامة في جنوب أفريقيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحققت بعثة المنتخب الوطني نتائج مميزة خلال مشاركتها في البطولة، جاءت كالتالي: