محافظ الشرقية يلتقي رئيس جامعة الزقازيق ويؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وعمداء الكليات وذلك بمكتبه بالديوان العام.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة وكذلك العاملين والطلاب في الإنتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر إنطلاقها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023م باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

اثنى محافظ الشرقية على الدور التربوي الهام لأساتذة الجامعة في تقديم تعليمًا جيدًا لأبنائنا الطلاب والطالبات قائلًا: هم امانه في اعناقنا نقوم بتشكيل وعيهم وننمي آليات ممارسات الديموقراطية وغرس روح الولاء والإنتماء لديهم ليصبحوا نواه تُساهم في بناء وتنمية المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال أمام المواطنين والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيسًا للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية علي مستوي المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم، أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية، قائلًا: إن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

كما استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية برؤية واضحة من القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين إلى الأفضل، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع ان يغير شكل حياه المواطنين، كما أن حجم الإستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي 62 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن تقديره وامتنانه لدعوة محافظ الشرقية له والنواب والعمداء لمشاركة الجهاز التنفيذي في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية، وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة، وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن والحفاظ علي مكتسباته والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات، وتحقيق التنمية والرخاء على أرض مصرنا الحبيبة.