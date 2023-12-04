النمسا تشارك في تعزيز تدابير حماية الحدود الصربية المقدونية لمكافحة الهجرة

الإثنين 04/ديسمبر/2023 - 03:26 م

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه وافق على تقديم ضباط الشرطة النمساوية الدعم بطائرات بدون طيار في صربيا من أجل تعزيز تدابير حماية الحدود على الحدود الصربية المقدونية.

وقال وزير الداخلية - في تصريح اليوم الاثنين - إنه "منذ عام 2020 تم نشر ضباط الشرطة النمساوية كجزء من وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود "فرونتكس" على الحدود الصربية البلغارية، وبشكل ثنائي على الحدود مع مقدونيا الشمالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار ودعم الشرطة الصربية في حماية الحدود، حيث سيتم تكثيف هذا التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر".

وأشار إلى أن الشرطة النمساوية ملتزمة بمكافحة الجريمة المنظمة، معتبرا إن التعاون الوثيق عبر الحدود في مكافحة مافيا التهريب الوحشية أمر ضروري للغاية.

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، بدأت صربيا إجراءات مكثفة على الحدود الصربية البلغارية، والصربية المجرية في أعقاب النزاعات المسلحة بين مجموعات المهربين في صربيا، ولذلك انخفض عدد الاعتقالات في ولاية بورجنلاند على الحدود مع المجر بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة"، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى الضوابط على طول طرق المهربين، وأيضا إلى التدابير التي اتخذتها الشرطة النمساوية على طول الحدود بين بورجنلاند والمجر.

جدير بالذكر أنه يوجد حاليا أكثر من 100 ضابط شرطة نمساوي في الخدمة بمختلف دول البلقان والمجر، كما يوجد حاليا 33 ضابط شرطة نمساوي في الخدمة بصربيا مزودين بأحدث التقنيات، مثل حافلات التصوير الحراري والطائرات بدون طيار..

