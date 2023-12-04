بالفيديو.. الحكومة الأردنية: محاولة إسرائيل لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري حرب علينا

قال مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن محاولة إسرائيل لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري حرب على الأردن.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأردن عبر أكثر من مرة أن خلق أي ظروف موضوعية أو غير موضوعية لدفع الناس إلى الهجرة وترك أراضيهم أو خلق جيوب آمنة كما تقول إسرائيل في غزة، يعتبر تهجير، وبمثابة إعلان حرب على الأردن لأنه إخلال بشروط معاهدة السلام التي وقها الأردن في وادي عربة.

وتابع أن الظرفية التي تسعى إليها إسرائيل واليوم هناك انتقادات داخل إسرائيل وتقوض أي أمل بالمنطقة للمستقبل، مؤكدا أن موقف الأردن كموقف مصر وهو ضد التهجير تماما، ولا نريد أن نكون شهودا على تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن الأردن وضح موثقه مرارا، مشيرا إلى أن الفصل بين غزة والضفة هو تصفية للقضية الفلسطينية ونصر على وحدة المشروع الوطني الفلسطيني.