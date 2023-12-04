حبس السائق المتسبب في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس السائق المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بنطاق الحادث.

كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل «عبد الغفور» والتي كانت ترافقه أثناء الحادث، وتم التصريح بدفن جثمان الفنان الراحل بعد انهاء كافة الاجراءات القانونية.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن؛ أن حالة الفنان كانت حرجة للغاية، وتم نقله إلي مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فور وصوله، كما تبين أن سيارة الفنان الراحل اصطدمت بسيارة ميكروباص مما تسبب فى الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها الفنان أشرف عبدالغفور اصطدمت بأخرى ميكروباص مما تسبب في إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وخلال ذلك لفظ الفنان أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.