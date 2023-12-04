تزويد عدد من مستشفيات ووحدات الصحة بالدقهلية بأجهزة CR للأشعة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطوير وحدات الأشعة بعدد من المستشفيات والمراكز التابعة لمديرية الشئون الصحية وذلك برفع كفاءتها بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

وقال مكين فى تصريحات صحفية، اليوم، أن إدارة الأشعة تسلمت خلال الشهر الماضي وحده CR ديجيتال اجفا وطابعه اجفا و UPS وتوزويد مستشفى نبروه المركزى بها، تركيب الوحدة والطابعة وكذلك تركيب الطابعة كونيكا على نفس الجهاز بالمستشفى لتصبح وحده ال CR الجديده بطابعتين مختلفين وتعمل بنوعين مختلفين من الأفلام.

وأشار الى انه جرى إمداد وحدة طب الأسرة بميت فارس بجهاز أشعة ثابت على أعلى مستوى ووحده CR اجفا والطبعة الخاصه بالوحده وكذلك تم إمداد الوحده بجهاز سونار دوبلر Logic >

وأوضح أن أدارة الأشعة قامت بتوفير أكثر من 15 جهاز سونار الادارة الصحية بشربين ونحو 10 أجهزة الأسنان إلى جانب المرور على مستشفى شبراهور لتجهيز المستشفى لاستقبال سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة خلال الأسبوع القادم

وفى سياق متصل نظمت الإدارة دورة تدريبية على الأشعة المقطعية استمرت على مدار 5 أيام جرى خلالها تكريم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية علاوة على الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للدكتور محمد فوزى، مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة، وعماد الشايب، و محمد العشماوى، ووليد فوزى.