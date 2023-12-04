"هونج كونج للإسكواش".. البطولة المستعصية على بطل العالم علي فرج

فشل بطل العالم علي فرج فرج لاعب وادي دجلة، والمصنف الأول عالمياً، فى تحقيق بطولة هونج كونج للإسكواش 2023، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس الأحد، وبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، والتي شارك فيها 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

ولم ينجح على فرج فى تحقيق تلك النسخة، بعد الهزيمة من النيوزلندى بول كول المصنف الخامس عالميا، بنتيجة 3-2 ، الذى حققها للمرة الأولى فى تاريخه.

وتعتبر بطولة هونج كونج، البطولة المستعصية على بطل العالم على فرج، حيث وصل إلى نهائى تلك البطولة فى ثلاث نسخ، ولم يحقق أى منها، كما تعد البطولة البلاتينية الوحيدة التى لم ينجح فى الفوز بلقبها حتى الآن.



وجاءت النهائيات التى شارك فيها على فرج كالتالى:

- نهائى بطولة 2017، فوز محمد الشوربجى باللقب .

- نهائى بطولة 2018، فوز محمد الشوربجى باللقب.

- نهائى بطولة 2023، فوز بول كول باللقب.

