بالأسماء.. إعلان نتيجة المبتكر الصغير في مدارس محافظة دمياط

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، نتيجة مسابقة المبتكر الصغير للمراحل الثلاثة على مستوى المحافظة تحقيقا لرؤية مصر 2030 فى إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع على البحث العلمى وفى إطار متطلبات الجمهورية الجديدة، وفي إطار حرص الاتحادات الطلابية على إظهار قدرات الطلاب من خلال مشاركاتهم فى المسابقات العلمية المختلفة التى تعتبر مصدرا حقيقيا لتنمية قدراتهم وإطلاق طاقاتهم وابداعاتهم لمواكبة المتغيرات العلمية الحديثة.

وأعلن المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة المبتكر الصغير للمراحل الثلاثة على مستوى المديرية، والتي كانت تهدف الى عدد من المحاور منها اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات والمواهب وإتاحة الفرص للإبداع والإبتكار وصقل مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وإعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين.

وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين فى مسابقة المبتكر الصغير للعام الدراسى 2023 / 2024 الآتي أسمائهم

اولا مرحلة ابتدائية الطالب إياد أحمد محمد خالد كمال من مدرسة طيبة الرسمية المتميزة لغات

بالإدارة دمياط الجديدة لحصوله علي المركز الأول والطالب عبد الرحمن محمد على من مدرسة عبد الغنى عياد بإدارة فارسكور التعليمية لحصوله علي المركز الثانى والطالب ميرهان محمد مسعد زيد من مدرسة عبد الرحمن صالح بادارة السرو التعليمية لحصولها علي المركز الثالث

ثانيا المرحلة الاعدادية الطالب نورالدين محمود طه فودة من مدرسة الشهيد بلال الزاهد بادارة عزبة البرج التعليمية لحصوله علي المركز الأول والطالب سيف أحمد عبد اللطيف الزميتى من مدرسة دمياط الاعدادية بنين بادارة دمياط التعليمية لحصوله علي المركز الثانى

الطالب عمر ربيع محمد حجازى من مدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة بادارة الزرقا التعليمية لحصوله علي المركز الثالث

ثالثا المرحلة الثانوية الطالبة هدى عماد مصطفى الشبراوى من مدرسـة كفر سعد الصناعية بنات بادارة كفر سعد التعليمية لحصولها علي المركز الاول والطالب فارس أحمد محمد فوزى من مدرسة الشهيد ياسر شتية بادارة الزرقا التعليمية لحصوله علي المركز الثانى

والطالب محمد سرحان حامد عبد العاطى من مدرســـــــــــة على مشرفة الثانوية العسكرية

بادارة دمياط الجديدة التعليمية لحصوله علي

المركز الثالث

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة الإعداد والتجهيز والتنفيذ برئاسة علاء ناشد النادى موجه عام التربية الاجتماعية وفايزة على الصعيدى موجه عام العلوم بالديوان وهالة قاسم ابراهيم موجه كيمياء وأعضاء اللجنة اقبال بكر عبد الرازق و أمانى مسعد ابو محمود و رابحة محمد مسعد السيد والتي كانت تحت اشراف ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية وعبد العليم جمعة وكيل المديرية.