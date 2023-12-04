نائبة: شباب من أجل إحياء الإنسانية" تأتي بالتزامن مع تزايد الحروب والنزاعات

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن انعقاد فعاليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، لمنتدى شباب العالم، تأتي بالتزامن مع الظروف والسياقات الاستثنائية التي يواجهها العالم والمنطقة في الوقت الراهن، ما يستلزم تعبئة وتضافر الجهود الإقليمية والدولية إلى إحياء صوت السلام وإعلاء القيمة الإنسانية في تلك المرحلة التي تتزايد فيها الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الإدراك الواعي لمقتضيات الوضع العالمي والسعي للتعاطي معه من أجل تحقيق السلام العالمي.

وأشارت "هلالي"، إلى أن انعقاد المنتدى من قلب شرم الشيخ له دلالة مهمة في تأكيد مكانتها كمدينة السلام الأولى بالمنطقة، كما أن المبادرة تمثل خطوة جادة في ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين والتأكيد على مفاهيم حقوق الإنسان والتي لابد وأن تكون للجميع دون تفرقة، لافتة إلى أن فعاليات منتدى شباب العالم لم تكن بمنأى عما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار لمخططات الإبادة والتهجير والتي تعد انتهاك لكافة قواعد الإنسانية وكانت حاضرة بقوة على مائدة المناقشات.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن تلك المبادرة تتكامل مع تركيز القيادة السياسية الدائم في خطابها الإقليمي والدولي على مبدأ السلام العادل بإنهاء الصراعات والعمل من أجل إرساء التنمية والتعمير، منوهة أنه سيتم عقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية إيمانًا بأن السلام يجب أن ينال استحقاقاته وقد آن للحرب أن تضع أوزارها بنبذ العنف والتطرف ورفض ازدواجية المعايير في الصمت عن القتل المتعمد للمدنيين وبالأخص في الحروب ودفع سبل الأمان والسلام.

وأضافت "هلالي"، أن هذه المبادرة وفعالياتها تأتي ضمن ضمن مبادرات منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة والاستثنائية؛ والتي يتم تنفيذها عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، مشددة أن مصر دائما سباقة في مد يد السلام والاستقرار بالمنطقة، وهو ما تستكمل تلك المبادرة بدعوة عقلاء العالم للتحرك العاجل والفوري نحو التنسيق وتضافر الجهود لحماية المدنيين في جميع الحروب سواء في أحداث غزة أو غيرها من الحروب في العالم.