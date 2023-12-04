رئيس جامعة أسيوط يشيد بتعاون هيئة تنمية الصعيد في مشروع مجمع الصناعات الصغيرة

وقعت هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ؛ لإستكمال المرحلة الثالثة من مشروع مجمع الصناعات الصغيرة بالمدينة الصناعية التابع للغرفة، والمتضمنه عدد (36) ورشة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بأسيوط.

ووقع البروتوكول؛ اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ إيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، واللواء حسام النمر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الإستراتيجي، والأستاذ مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي و الأستاذة داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وقيادات العمل بالغرفة التجارية بأسيوط.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي ببروتوكول التعاون، وأهميته فى تحقيق خطة الدولة في تنمية مُحافظات الصعيد، وإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة، وتوفر فرص المعيشة اللائقة، مثمنًا جهود هيئة تنمية الصعيد، والدور المتميز والبناء الذى تقوم به من دعم العديد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بنطاق المحافظة، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب و التدريب والتأهيل، بما يعظم العائد الاستثماري، ووضع الخطط للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتنفيذ ودعم المشروعات المشتركة مع المؤسسات الحكومية وأجهزتها، من خلال توقيع الشراكات و البروتوكولات فى كافة المجالات التنموية والخدمية وتحقق عائداً تنمويا مرتفعاَ و نسب تشغيل عالية.

وصرح عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، أن مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الأمثل للتوجيهات الرئاسية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة بصعيد مصر؛ لافتاً إلى أن الغرفة التجارية بأسيوط، هى صاحبة الريادة والسبق فيه، وذلك لإنشاء المرحلة الثالثة للورش لتشغيل شباب الخريجين من أبناء محافظة أسيوط على مساحة (6000 ) متر مربع بتكلفة (25) مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال (6) أشهر، مضيفاً أن الغرفة التجارية المصرية ستقوم بتأجير الوحدات لأبناء محافظة أسيوط من شباب الخريجين بأسعار مخفضة؛ لتحفيز الشباب للعمل وإقامة المشروعات وتحسين فرص التشغيل للشباب.

وأكد اللواء عصام سعد، على أهمية الاستفادة من موارد وإمكانيات المحافظة والمناطق الصناعية بها؛ حيث أن المحافظة بها (8)مناطق صناعية بينها (5) مناطق ولايتها تابعة للمحافظة "منطقة الصفا ببنى غالب" بأسيوط، و"عرب العوامر بأبنوب"، و"الزرابى بأبوتيج"، و "دشلوط بديروط"، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق "أسيوط الجديدة"، و"وادى سرجة الغنايم"، و"مجمع الصناعات الصغيرة بالغريب فى ساحل سليم"، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات، وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن؛ وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التى تساهم فى تعظيم حركة الإنتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.

وتم خلال اللقاء؛ عرض مقطع فيديو لبعض شباب الخريجين أصحاب المشروعات المقامة والعاملة بمجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط ، وكذلك تكريم الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة اسيوط، واللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.