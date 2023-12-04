مصر تستقبل 16 جريحا فلسطينيا اليوم عبر معبر رفح البري

واصلت السلطات المصرية اليوم الاثنين فتح معبر رفح البري لاستقبال جرحي قطاع غزة وادخال المساعدات الانسانية.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن اليوم الاثنين جري استقبال 16 جريح فلسطيني و16 مرافق من ذويهم قادمين من قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، كما وصل 250 من حاملي الجوازات الاجنبية للجانب المصري اليوم حتي ظهر اليوم كما جرى إدخال 100 شاحنة مساعدات فلسطينية لغزة اليوم وشاحنتي وقود تحمل 69 ألف لتر وقود وجاري استقبال مزيد من جريح غزة وحاملي الجوازات الاجنبية.

وقد شهد معبر رفح البري أمس الأحد استقبال 13 جريحا فلسطينيا ومريض واحد سرطان و11 مرافق وتم توجييههم للعلاج بالمستشفي الميداني الفرنسي العائمة بميناء العريش البحري كما عبر 566 من حاملي الجوازات الاجنبية كما عبر الي قطاع غزة من مصر وفد للصليب الاحمر يضم 10 اشخاص واثنين من العالقين بمصر وادخال 100 شاحنة مساعدات انسانية لغزة عبر معبر رفح الفلسطيني امس الاحد .