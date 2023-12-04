الرئيس العراقي يدعو لاتخاذ خطوات سريعة لمواجهة التغيرات البيئية السلبية

الإثنين 04/ديسمبر/2023 - 02:26 م

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التغيرات البيئية السلبية، التي أثرت بشكل كبير على العالم أجمع.

وقال رشيد ـ في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية العربية بثتها اليوم اليوم (الاثنين) ـ: "إنه يجب المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث ومنع التغيرات البيئية التي أثرت ومازالت تؤثر على العالم أجمع بشكل سريع وعاجل".

وأشار إلى وجود العديد من المشاكل في الموارد المائية ب العراق بسبب الاعتماد على المصادر المائية الخارجية..مؤكدا حرص بغداد بذل كل ما في وسعها لمعالجة أزمة المياه التي تؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى خارج البلاد.

وحول الأوضاع الراهنة في غزة.. قال الرئيس العراقي: "إن بلاده تولي أهمية قصوى للقضية الفلسطينية".. معربا عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب رشيد بضرورة وقف القتال وتنفيذ الهدنة في غزة بأسرع وقت وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.. مشددا على ثابت واستقلال موقف العراق من القضية الفلسطينية الرافض لتوجيهات أية دولة أخرى في إشارة إلى موقف الولايات المتحدة الداعم للعملية العسكرية في غزة وتأثيره على العلاقات مع بغداد.

وجاءت هذه المقابلة على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ COP 28) المنعقد حاليا في دبي لتوحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث يجمع الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز على صعيد مكافحة التغير المناخي..

