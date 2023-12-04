إصابة شخص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة جمصة.. صور

شهد طريق المنصورة جمصه فى محافظة الدقهلية اليوم الإثنين حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و أخرى نصف نقل أمام قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس مما أدى إلى إصابة شخص بإصابات مختلفه وتوقف حركة المرور .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة أمام قرية التخشيبة التابعة للمركز .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام "د س ع 5942" وأخرى نصف نقل حمراء اللون تحمل أرقام "د و ع 1829 " فيما أدى الحادث إلى إصابة شخص يدعى سامح السعيد عبد ربه ٣٢ عاما مقيم قرية شقرف التابعة لمركز الستاموني وتم نقله إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما جرى إزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور .

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