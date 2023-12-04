أستاذ علاقات دولية: خطاب أمريكا بتقليل أعداد القتلى من الأطفال في غزة غريب

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لتثبيت الهدنة وصولًا إلى تحقيق التسوية الشاملة على عدة مسارات، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل زاد من تعقيد الصراع كما أنه أدى إلى التخبط الأمريكي.

وأضاف جهاد، في مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة كانت تقف حائلًا أمام تفعيل الهدنة في بداية الأمر، ووقف إطلاق االنار لأنها كانت ترى أن هذا يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية، وبعد ذلك غير جو بايدن خطابه إلى أنّه ضد هذه العمليات ومع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أنّ التخبط وعدم الوضوح الأمريكي المخلوط بالتدنيس وعدم وضوح الرؤية تزيد من تعقيد الصراع، واصفا خطاب الولايات المتحدة بتقليل أعداد القتلى من النساء والأطفال بـ«الغريب والعجيب»، وكأن الولايات المتحدة مع استمرار الحرب ولكن مع تقليل عدد القتلى من الأطفال والنساء.