حزب العمال البريطاني: المملكة المتحدة ستعود للعب دور قيادي في معالجة أزمة المناخ

تعهد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، بأن تعود المملكة المتحدة بقوة إلى المسرح العالمي "لتتصدر الصفوف الأولى" في معالجة أزمة المناخ في ظل حكومة يقودها حزب العمال.

وقال ستارمر، في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية، عقب لقائه مع قادة العالم في قمة المناخ "كوب 28" في دبي: "هناك شعور غامر هنا بين زعماء العالم بأنهم يريدون رؤية المملكة المتحدة تعود للعب دور قيادي. لهذا السبب فإن بيان نوايانا بأننا في ظل حكومة ل حزب العمال سوف نعود للعب دور قيادي قد لقي استحسانا كبيرا".

وأكد ستارمر، مجددًا التزام حزب العمال باستثمار 28 مليار جنيه استرليني سنويًا في الجهود الرامية إلى خفض الكربون بحلول نهاية الدورة البرلمانية المقبلة، وهو الهدف الذي تعرض لانتقادات شديدة من المحافظين وبعض أعضاء حزبه، واستكمال التحول إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

واجتمع ستارمر - على هامش "كوب 28" - مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ستارمر: "لقد لاحظ الناس حقا أننا هنا، ونعمل على هذا لمدة يومين أو ثلاثة أيام الآن، ونبني تلك العلاقات، ونجري المناقشات اللازمة، ويقارنون ذلك برئيس الوزراء الذي جاء سريعًا وذهب ولم يلحظه أحد إلا بالكاد أثناء وجوده هنا".

ومع ذلك، لم يتعهد ستارمر بتقديم المزيد من الأموال للدول النامية، والتي تحتاجها للتعامل مع آثار أزمة المناخ، وقال حزب العمال إنه يتوقع أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتسليم الأموال النقدية التي تعهد بها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون إلى الدول النامية، والتي تصل إلى 11.6 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2025.

