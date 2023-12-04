افتتاح معرض "صوت داخلي" للتشكيلية أسماء سامي بجاليري بيكاسو (صور)

افتتح جاليرى بيكاسو الزمالك، مساء أمس الأحد 3 ديسمبر 2023، المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية أسماء سامى، بعنوان"صوت داخلي" ، ويستمر حتى 17 ديسمبر الجارى .

وفى كلمة الفنانة عن المعرض المرتقب تقول:" في عالم تصحبه الضجة والصخب تدور بك دوائر من القلق واوقات من الفرح.. وما تبقى لك من ذكريات ننتمي لها ونكون ممتنين .. ففي مرحله ما تشعر وكأنك خلف قطار تحاول بكل ما تملكه من سرعة أن تلحق به فلا يتسني لك الوقت لتنظر خلفك وتدرك ما قد حققته .. فلا عيب من السعي، فدائمًا نحن وما نكون عليه نتاج هذا السعي والدائب المستمر".

وأضافت: هناك لحظة شئت أم ابيت سيرغمك فيها جسدك المنهك أن تصمت ولتدعه يتحدث إليك، فهو في حاجه ليعلو صوته ليخبرك عن اي معدن تنتمي وأين يكمن مواطن اخفاقاتك، فكلانا بحاجة لهذا المرشد ممن يمسكن بمصباح من النور ليضئ لنا دروب الحياة يجعلنا ندرك اين نحن وإلى أين نتجه،، نغتنم هذه اللحظات ننصت لها بإحكام فهي السبيل والخلاص لما يدور من حولك ولا تدركه ولتعرف قدر نفسك. فبدونها نحن لسنا سوى ترس بآلة إذا عجز عن الدوران يسُتبدل بغيره وأن أدرك قيمته تقدم وعالي شأنه.

يذكر ان الفنانة أسماء سامي، أقامت عدة معارض فردية خاصة من بينها، تلك الرائحة. معرض نيوزيك. معرض “نحور”، بالإضافة إلي مشاركتها في العديد من المعارض الجماعية منها: صالون الشباب الثالث والعشرين 2012. صالون الشباب السادس والعشرين 2015. معرض الأعمال الفنية الصغيرة 2017 وغيرها الكثير.

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