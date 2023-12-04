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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إلهام شاهين تواسي ريهام عبدالغفور: "ابتلاء كبير ربنا يصبرها"

إلهام شاهين
إلهام شاهين
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وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة مواساة إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد رحيل الفنان أشرف عبدالغفور في حادث تصادم عن عمر يناهز 81 عام.

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "الله يرحمه فنان محترم وعزيز علينا كلنا، خبر مؤلم على الوسط الفني أنا بحبه جدًا وبحترمه على المستوى الشخصي والمهني، حبيبتي ريهام عبدالغفور هي في ابتلاء كبير ربنا يصبرها كلنا في حالة حزن شديد".

وفي هذا السياق شيعت جنازة الفنان أشرف عبدالغفور ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتوافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم لقاء سويدان، إيهاب فهمي، بسمة، أحمد بدير، عمرو محمود ياسين، محمد محمود عبد العزيز. عفاف شعيب، وفاء عامر، أحمد الشامي، سيد رجب، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، إياد نصار، داليا البحيري وآخرين.

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