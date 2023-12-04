بعد انتهاء بطولة هونج كونج 2023.. تعرف على التصنيف الجديد لسيدات الإسكواش

أثرت نتائج بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، والتى اختتمت منافساتها مساء أمس الأحد، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، والتى شارك فيها 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، فى التصنيف العالمى للعبه.

وحصدت المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة، والمصنفه الثالثة عالميا، البطولة للمرة الثانية على التوالى، بعد انسحاب الأمريكية أماندا صبحى من الشوط الأول من اللقاء، وذلك بعد الإصابة التى تعرضت لها.



وجاء التصنيف الدولى لسيدات الأسكواش بعد انتهاء البطولة كالتالى:

1- احتفظت المصرية نور الشربينى بصدارة التصنيف، بمتوسط 2,287 نقطة.

2- احتفظت نوران جوهر، بوصافة الترتيب، بمتوسط نقاط 1,691 نقطة.

3- هانيا الحمامى، تحتل المركز الثالث، وترفع رصيدها بعد حصد اللقب، إلى متوسط 1,639 نقطة وتقلص الفارق عن المركز الثانى.

4- صعدت النجمة الأمريكية أماندا صبحى إلى المركز الرابع برصيد 1,079.

5- هبطت البلجيكية نيلى جيليس إلى المركز الخامس بمتوسط نقاط 1,013 نقطة.