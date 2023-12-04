الزمالك يستقبل لجنة من المركزي للمحاسبات للفحص بعد رفض الميزانية

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية السابقة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية الأخيرة وقبل الأخيرة بعد رفض أعضاء الجمعية العمومية لميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر و التقدير للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على سرعة تشكيل لجنة الفحص بناء على طلب مجلس إدارة الزمالك، من أجل إظهار كافة المشاكل وإبراء الذمم عما سبق وإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه.

كان مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور قد تقدم استقالته بسبب المشاكل الكبيرة والمديونيات على النادي .