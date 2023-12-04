تناول الشاي والقهوة في مرحلة الشيخوخة يقي من أمراض القلب

كشف علماء جامعة سنغافورة الوطنية، أن القهوة والشاي يساعدان في الحفاظ على القوة الجسدية والقدرة على ممارسة النشاط البدني في سن الشيخوخة، وذلك بعد اجراء دراسة استمرت حوالي 20 عاما وشارك فيها 12 ألف شخص أعمارهم 45-74 عاما.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، فقد طلب من المشاركين في المرحلة الأولى من التجربة ملء استبيانات لتقييم الكمية التي يتناولونها من الشاي والقهوة المحتويان على نسبة عالية من الكافيين.

كما قدم المشاركون معلومات عن خصائصهم الاجتماعية والديموغرافية، وحالتهم الصحية، والطول والوزن، والعادات الغذائية، ومستوى النشاط البدني، ومدة النوم.

وطلب الباحثون في المرحلة الثانية ( 2006-2010 ) من المشاركين الكشف عما تغير في وزنهم وحالتهم الصحية، وخلال المرحلة الثالثة 2014-2017 طلب منهم تقييم حالتهم الصحية، وعلى ضوء ذلك قيم الباحثون القوة البدنية للمشاركين وقدرتهم على الحركة.

وأظهرت النتائج أن تناول القهوة والشاي بنوعيه الأسود والأخضر ارتبط بانخفاض كبير في احتمال الضعف الجسدي في سن الشيخوخة.

وأوضح العلماء أن هذه المشروبات، بالإضافة إلى الكافيين، غنية بمركبات البوليفينول (صبغات نباتية) التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ويعتقد أن فوائدها الصحية، مثل الحماية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والسمنة، تساعد شاربي القهوة والشاي على البقاء نشيطين حتى سن الشيخوخة.

وكان علماء صينيون، اكتشفوا أن تناول 4-6 أكواب من الشاي أو القهوة أو المشروبات المحتوية على مادة الكافيين يقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والخرف.