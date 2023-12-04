الأهلي ينهى ترتيبات استقبال بعثة شباب بلوزداد قبل مواجهة دوري الأبطال

أنهى مسئولو النادي الأهلي ترتيبات استقبال بعثة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر وصولها للإسكندرية غداً الثلاثاء، استعداداً لمباراة الفريقين المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلي فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات بإستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين فى دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وفى الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر أحرزه إبراهيم سعيد.

من جهته قال عبد القادر شنيوني، مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، إن فريقه سيصل الإسكندرية مباشرة، غداً الثلاثاء، لمواجهة الأهلي باستاد برج العرب، الجمعة المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شنيوني، فى تصريحات تليفزيونية، أن شباب بلوزداد يستعد بقوة لمواجهة الأهلي، بعد الخسارة القاسية أمام ميدياما الغاني الجولة الماضية.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، خاصة أن كلا منهما يرغب فى الفوز، بعد النتيجة السلبية للفريقين في الجولة الماضية، مؤكدًا أن المستوى متقارب بين الـ4 فرق في المجموعة.

وأوضح أن الأهلي فريق كبير ومعروف على الصعيد الأفريقي والعربي، حيث يلعب دائمًا على اللقب، لكنه لم يقدم مردودا طيبا أمام يانج أفريكانز الماضية، وهو ينذر بأن الأهلي قد يكون مهددًا بعدم التأهل إذا استمر على نفس المستوى.

وواصل تصريحاته، بأن شباب بلوزداد سيحضر إلى الإسكندرية، من أجل الفوز أو التعادل على الأقل، خاصة أن الخسارة ستهدد فرص تأهل الفريق، وتصعب من مهمته، مشيرا إلى أن رايس مبولحي حارس شباب بلوزداد جاهز للمشاركة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدلان قديورة.

واختتم مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن الأهلي فريق قوي، لكن عليه الحذر من شباب بلوزداد الذي يمتلك عناصر مميزة للغاية، ومستواه لا يستهان به، على الرغم من الخسارة المفاجئة في المباراة الماضية، حيث يرغب الفريق في الفوز بأبطال أفريقيا.