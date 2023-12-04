الكرملين: لا نرحب بالأعمال الاستفزازية من قبل المدمرات الأمريكية في المياه الصينية

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) عدم ترحيبها بالأعمال الاستفزازية من قبل المدمرات الأمريكية في المياه الصينية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تهدد الاستقرار العالمي والإقليمي.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لخطورة الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة في بحر الصين - "نحن بشكل عام لا نرحب بأي نوع من الأعمال الاستفزازية".

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "نحن على العكس من ذلك نرحب بكل الخطوات، التي تؤدي إلى زيادة الثقة المتبادلة والقدرة على التنبؤ والاستقرار".

وكان الجيش الصيني قد أعلن نهاية نوفمبر الماضي إبعاده المدمرة الأمريكية "يو إس إس جابرييل جيفوردز" لانتهاكها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني.

وقالت القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني "إن المدمرة الأمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية بالقرب من أرخبيل نانشا (سبراتلي) بدون إذن من الحكومة الصينية"، مشيرة إلى نشر قوات بحرية وجوية من أجل تعقب ومراقبة وتحذير المدمرة.

وعادة ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين. وعلى الرغم من احتجاجات بكين إلا أن واشنطن أعلنت رسميا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

