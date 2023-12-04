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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون بمصر

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
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ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر لدى خدمة مرشدية السجون،  اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون وذلك بمبنى دار الضيافة التابع للإيبارشية

بحضور الأب بولس نصيف منسق عام خدمة مرشدية السجون وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولي خدمات مرشدية السجون بمصر

خلال اللقاء استمع الأنبا باسيليوس لجميع الآراء والمقترحات والمعوقات من قبل الحاضرين مقدمًا لهم كلمات التشجيع مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة روحية لهم بعنوان “رسالة خادم المرشدية” مؤكدا الاهتمام ومتابعة كل اسر السجناء من كل النواحي روحيا ومعنويا وماديا

وأعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته و وضع رؤى وآليات للعمل بها الفترة المقبلة، متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة مهنئا الجميع بقدوم العام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد

وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعته مسؤولية مرشديّة السجون من قبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

الأنبا باسيليوس مطران المنيا وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر مرشدية السجون دار الضيافة الأب بولس نصيف