يوم حافل للأولمبياد الخاص المصري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

احتفل الأولمبياد الخاص المصري باليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة والتي شهدته الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة بالتزامن مع إعلان مصر مركز للتميز لمبادرة المدارس الابطال الموحدة للاولمبياد الخاص التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم امارة ابوظبي.

حضر فعاليات اليوم وفدا من الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقدمهم الدكتور شريف الفولي مدير عام الالعاب والمسابقات ونيبال فتوني مدير عام المبادرات وسمير العدوي مدير مبادرة المدارس والشباب ونهي جاب الله مدير مبادرة اعداد اللاعبين كقادة وليلة الشناوي مدير البرنامج الصحي للاعبين ومروة رمضان منسق مبادرة المدارس والشباب ونادين ابوجبل مدير وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الي مشاركة اللاعبين المشاركين في مؤتمري الشباب القادة واللاعبين القادة الذي يقام في القاهرة خلال تلك الفترة.

كما حضر من الأولمبياد الخاص المصري الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي وطارق النجار مدير المبادرات والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور محمد الزيدي مدير الاعلام والعلاقات العامة وطارق محسن مدير مبادرة اعداد اللاعبين كقادة ومحمد سرور مدير مبادرة المدارس والشباب والدكتور مروان اشرف مدير الرياضات الموحدة بالاضافة الي مشاركة ٣٠ لاعب ولاعبة من الاولمبياد الخاص المصري بفرع القاهرة.

وحضر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة البروفسير يورجن مارسيل عميد الطلاب واميرة فرج مدير اللياقة والترفيه والطالبة جينا باسم كاحد النماذج المدمجة من الجامعة بالاضافة الي مشاركة ٢٠ طالب وطالبه من الجامعة.

أكد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري علي اهمية مبادرة المدارس الابطال الموحدة للاولمبياد الخاص في مصر والتي تساعد علي دمج اللاعبين وشركاءهم من خلال التعليم والرياضة معا.

وأثني "محمود" علي الجهد المبذول لتحقق به مصر مركزا متميزا في تلك المبادرة الهامة ، موجها التحية للرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لترشيح مصر لتنفيذ تلك المبادرة بها منذ انطلاقها في عام ٢٠٢٠م.

وعن فعاليات اليوم فقد صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري أن اليوم بدأ بلقاء مع المشاركين تم استعراض خلالها قصص نجاح لبعض اللاعبين والشركاء واستعراض لانجازات مبادرة المدارس والشباب خلال الفترة السابقة تلها الانتقال للصالة الرياضية وممارسة بعض الرياضات المدمجة في كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة بين طلاب الجامعة واللاعبين المشاركين ، واختتم اليوم بتوزيع شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية .