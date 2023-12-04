الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي يكرم وفد مصر لمداخلات اللاعبين القادة

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا عقب قيامه بافتتاح مؤتمري المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد والذى تشارك فيه تسع دول عربية و المؤتمر الإقليمي للشباب القادة الذى تشارك فيه 8 دول عربية على تكريم وفود الدول العربية المشاركة وأجرى معهم حوارا مفتوحا ، واستمع الى عدد كبير منهم من اراد التحدث إليه ، ووصل الأمر الى طلب عدد من اللاعبين القاء قصائد شعرية من تأليفهم ومنهم من طلب الغناء ، وأبدى إعجابه الشديد بهم ، ووصف ما قاموا به انه انعكاس طبيعي على ما حصلوا عليه من اهتمام ورعاية من برامجهم الوطنية ، وأثنى بشكل كبير على القائمين على البرامج الوطنية التي أوصلت اللاعبين الى هذا المستوى ، وحي اللاعبين على شجاعتهم ، وعلى الدور الهام الذى يقوم به مرافق اللاعب .

كما أثنى على الدور الذي يلعبه القائمين على البرنامجين من الرئاسة الاقليمية نيبال فتوني مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير اللاعبين القادة ومروة رمضان مدير برنامج شباب اللاعبين

ومما يذكر أن وفد مصر المشارك في المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة محمد صلاح لاعب قائد، وعبدالمحسن صابر عبد المحسن مرافق، ويوسف رمضان لاعب قائد، طارق محسن الذى يتولى مسئولية برنامج اللاعبين القادة في الأولمبياد الخاص المصري ، وفى المؤتمر الإقليمي للشباب القادة عبد الرحمن عاطف الموافي، شهد عاطف الموافي، طارق النجار، رحمة خالد محمد، ندى جاسر رياض،محمد احمد سرور،

من ناحية أخرى تجرى عمليات انتخابات المجلس الإقليمي للاعبين يوم 5 ديسمبر للفوز بأحد المقاعد الثلاثة الرئيس المحتمل للمجلس الجديد، ونائب رئيس وعضو في المجلس العالمي للاعبين القادة ، ويشارك في الانتخابات من مصر محمد صلاح ،ومن الامارات هدى كرم بلوشي، ومن البحرين عبدالله عارف ، ومن الأردن مجد الهنداوي، ، و من المغرب إيمان بويسان، ومن لبنان أحمد شرف، ، ،وقبل الوصول للقاهرة حرص المرشحون على التواصل مع زملائهم من اللاعبين المشاركين في المؤتمر من أجل الحصول على أصواتهم في عمليه التصويت والتي سوف تجرى في تصويت علني يشرف عليه نيبال فتونى ونهى جاب الله.