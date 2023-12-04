ثقافة صدفا تعقد ملتقى حواري بعنوان "العامل المصري وأثره على الاقتصاد"

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من المحاضرات والندوات التثقيفية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة أسيوط ، في إطار التوعية والتثقيف الصحيح للشباب

وقد نظم بيت ثقافة صدفا برئاسة احمد عاطف التابع للفرع ملتقي حوارى للشباب بعنوان "العامل المصري وأثره علي الاقتصاد"، ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث برئاسة سحر مراد والذي أقيم بمقر مستشفى صدفا المركزي ضمن برنامج الإدارة المركزية لثقافة الشباب والعمال.

بدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لمدير البيت، موجهاً بأهمية انعقاد مثل تلك الملتقيات والتي تهدف لحل مشاكل الشباب ومناقشة قضاياهم ودور الدولة فى حل مشكلات الشباب

بينما تضمن الملتقي محاضرة تثقيفية بعنوان"العامل المصري واثره علي الاقتصاد " تحدث خلالها مصطفى عطيفى حول كيفية يمكن تحسين الاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية بجانب استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق وموجها بعض النصائح لشباب حول دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف عبد الحكيم عامر، أن العمل أحد أهم عناصر الإنتاج الرئيسة ورغم أن الأفراد العاملين لا يشكلون بمفردهم النشاط الإنتاجي فإنهم القوة البشرية التي تؤثر بشكل فعال على النتائج النهائية للعملية الإنتاجية

واختتمت فعاليات الملتقي بأصبوحة شعرية قدمها الشاعر على هريدي بينما تم الاستماع الى العديد من المواهب الادبية الشابة ممن قدموا العديد من القصائد الشعرية التي تميزت بالطابع الوطني

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