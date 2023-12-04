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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو وصور| حزن ودموع أحمد السقا وحنان مطاوع ونهال عنبر في جنازة أشرف عبد الغفور

جنازة أشرف عبد الغفور
جنازة أشرف عبد الغفور
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رصدت عدسة البوابة نيوز توافد عدد من الفنانين على مسجد الشرطة؛ لأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفنان أشرف عبدالغفور لمثواه الأخير. 

وحرص الفنان أحمد السقا وحنان مطاوع ونهال عنبر ووفاء عامر وغيرهما؛ على المشاركة في جنازة الفنان  أشرف عبد الغفور، والد الفنانة ريهام عبد الغفور. 

رحل عن عالمنا أمس الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عام، بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي مع زوجته.

تسبب خبر وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حالة صدمة وذعر شديد سيطر على الوسط الفني، بعد أن رحل عن عالمنا إثر حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد، 

 

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