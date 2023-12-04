انهيار ريهام عبد الغفور أثناء جنازة والدها بمسجد الشرطة

انهارت الفنانة ريهام عبد الغفور أثناء تشييع جثمان والدها الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وقد رافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان للمسجد.

وودعت ريهام عبد الغفور والدها برسالة مؤثرة أمس عقب وفاته اثر حادث سير وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كدة.. هتوحشني أوي يا حبيبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي، وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن الفنان أشرف عبد الغفور توفي، الأحد، عن عمر 81 عاما، إثر حادث مروري، بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

والراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.