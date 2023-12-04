متحدث بلدية غزة: نقص الوقود بالقطاع بات يهدد بـ"أزمة عطش"

دعا المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة غزة حسني مهنا، إلى إمداد المدينة بالوقود بشكل عاجل، بعد أن بات نقصه يهددها بـ"أزمة عطش"، وأمراض نتيجة تناول مياه ملوثة.

وقال مهنا - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) اليوم /الاثنين - " إن البلدية وصلت إلى مرحلة الصفر، نظرا لأنهم لم يتسلموا أي إمدادات من الوقود منذ بداية نوفمبر الماضي، وحتى في أثناء تنفيذ هدنة الـ 7 أيام بين إسرائيل وحماس ".

وحذر من أن المدنيين الناجين في القطاع من القصف الإسرائيلي مهددون بمواجهة "أزمة عطش"، والإصابة بالأمراض نتيجة تناولهم المياه الملوثة.

وطالب مهنا بضرورة إيصال كميات كافية من الوقود والمساعدات الغذائية والإغاثية لقطاع غزة ؛ لاستئناف إمدادات المياه والكهرباء خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما سيحمله من منخفضات جوية تفاقم معاناة النازحين في مراكز الإيواء./ - "

