ضبط 8 أطنان دقيق مجهول المصدر بأبو كبير

تمكنت إدارة تموين أبوكبير اليوم برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية من الدقيق الحر بدون فواتير مقدارها 160 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم اى بإجمالي كمية 8 أطنان وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 22146 جنح أبوكبير وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.