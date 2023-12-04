الهلال الأحمر الفلسطيني يستنكر تعمد الاحتلال استهداف المنظومة الصحية في غزة

استنكر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل بشدة الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وقال حنجل ـ في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية العربية اليوم /الاثنين/ ـ إن "الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بكامل قدرته وطاقاته التي تأثرت بشكل كبير بسبب الإغلاقات وعدم وصول المساعدات الكافية لمناطق شمال غزة"، مشيرا إلى أن 7 سيارات إسعاف فقط لا تزال تعمل في القطاع وسط مفاقمة الأوضاع مع انتهاء الهدنة واستئناف العمليات العسكرية في غزة.

وأكد استهدف الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس إحدى سيارات الإسعاف العاملة في غزة بشكل مباشر؛ ما أدى إلى خروجها من الخدمة، لافتا إلى استشهاد اليوم أحد المتطوعين بالعمل في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال بمنطقة الفلوجة في جباليا شمال القطاع.

وحذر من عواقب استمرار استهداف الاحتلال للكوادر الطبية والمنظومة الصحية عقب خروج أغلب المستشفيات عن الخدمة في شمال القطاع وسط تواجد عائلات فلسطينية رافضة للنزوح إلى جنوب غزة، مشيرا إلى نزوح حوالي 13 ألف نازح من مقار يشرف عليها الهلال الأحمر الفلسطيني من شمال القطاع.

وشدد على الحاجة الماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل الأجهزة والسيارات والمعدات الطبية لإنقاذ الجرحى والمصابين، موضحا أن الأجواء الجوية الباردة أثرت بشكل كبير على صحة النازحين وعديمي المأوى في غزة.

