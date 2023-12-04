حزب مصر أكتوبر يدشن نموذج محاكاة اللجنة الانتخابية

أعلنت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور دعاء زهران، تدشين نموذج محاكاة اللجنة الانتخابية، وذلك تحت شعار "نحو عملية انتخابية صحيحة"، اليوم الإثنين بالمقر الرئيسي للحزب، وتحت رعاية الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

وأوضحت زهران، أن الهدف من نموذح المحاكاة، هو توضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها فى الداخل يوم الأحد 10 ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى تدريب المواطنين على كيفية اختيار المرشح فى هذه الانتخابات بطريقة صحيحة.

وأضافت أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية هو واجب وطني على كل مواطن مصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، ضرورة مشاركة المرأة المصرية بكثافة فى هذه الإنتخابات، لأنها تعكس صورة مشرفة، كما أنه تدل على وعي وإدراك المرأة المصرية لواجبها تجاة وطنها.