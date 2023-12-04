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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء.. الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء "شريان الحياة لفلسطين" بالأعلى للثقافة

اليوم العالمي للتضامن
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
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 تعقد لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة -ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة بعنوان "الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء "شريان الحياة لفلسطين"، وذلك في الخامسة مساء الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتأتي المحاضرة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، وتلقي المحاضرة الدكتورة عزيزة محمد علي بدر، أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
ويعقب على المحاضرة: الدكتور محمد نور الدين السبعاوي، أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب بجامعة المنيا وعضو اللجنة، والمنسق العام الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان- كلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني