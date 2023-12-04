الصومال.. مقتل 10 من ميليشيات الخوارج في عملية عسكرية بمحافظ غلمدغ

نفذ الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، عملية عسكرية في مدينة (عيل طيري) التابعة لمحافظة غلغدود، بولاية غلمدغ الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر ميليشيات "الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت الوكالة عن أحد مقاتلي المقاومة الشعبية أن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، تمكن من تصفية عناصر إرهابية، من بينهم قيادي بارز. يذكر أن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية يواصل ملاحقة فلول ميليشيات المتمردين، والذين يضيقون الخناق على المناطق الريفية بجنوب ووسط البلاد."