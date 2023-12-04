رحيل كاهن من إيبارشية طموه

رحل اليوم الاثنين القمص سليمان رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بجرزا، مركز العياط التابعة لإيبارشية طموه، عن عمر قارب ٧١ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٣ سنة.

ولد الراحل يوم ١٥ فبراير ١٩٥٣، وسيم كاهنًا في ٣١ مارس ٢٠٠١ ونال رتبة القمصية يوم ٦ يونيو ٢٠١٥.

وتقام صلوات تجنيزه في الواحدة من بعد ظهر اليوم بكاتدرائية الشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير الشهيد أبى سيفين بطموه (مقر المطرانية) بحضور الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل القمص سليمان رزق، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسي.