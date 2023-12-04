ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رحيل كاهن من إيبارشية طموه

الراحل القمص سليمان
الراحل القمص سليمان رزق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحل اليوم الاثنين القمص سليمان رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بجرزا، مركز العياط التابعة لإيبارشية طموه، عن عمر قارب ٧١ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٣ سنة.

ولد الراحل يوم ١٥ فبراير ١٩٥٣، وسيم كاهنًا في ٣١ مارس ٢٠٠١ ونال رتبة القمصية يوم ٦ يونيو ٢٠١٥.

وتقام صلوات تجنيزه في الواحدة من بعد ظهر اليوم بكاتدرائية الشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير الشهيد أبى سيفين بطموه (مقر المطرانية) بحضور الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل القمص سليمان رزق، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسي.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه القمص سليمان رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بجرزا