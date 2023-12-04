الاحتلال الإسرائيلي يشتبك مع الفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في خان يونس بغزة، وهناك اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شرق القطاع، يسمع أصواتها على مدار الساعة، خصوصا فى المناطق الشرقية.

وأضافت أن هناك تقدما للآليات العسكرية الإسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة، والاحتلال يستهدف مناطق جباليا والشجاعية والتفاح بغزة، ويقتحم أحياء سطح مرحبا في البيرة ومحيط مخيم قلنديا.

وتابعت أن جيش الاحتلال ينوي توسيع المنطقة العازلة، ما بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين قطاع غزة، وهذا التوسيع يجري تطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى إخلاء المناطق الغربية، وتقطيع أوصال قطاع غزة، وفصل الجنوب عن وسط مدينة غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الآن يخطط للدخول لمخيم جباليا، ويستهدف دائما المناطق المكتظة بالسكان وهناك إطلاق نار كثيف، وانفجارات متتالية شمالي مدينة غزة، كما يشن أحزمة نارية فى بيت لاهيا، ومحيط مستشفى كمال عدوان.