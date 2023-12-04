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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء  دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ،بينما غادر عدد 11 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33022 طن تشمل : 6957 طن رمل و 1000 طن فلوسبار و 13069 طن يوريا و 1530 طن ملح معبأ و 10466 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30595 طن تشمل : 4800 طن خردة و 1500طن حمص و 6067 طن زيت طعام و 14255 طن قمح و 2546 طن ذرة و 4808 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1427 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 451 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 385 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2844 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120475 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353943 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3713 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، و عدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، و عدد 2 وحدة نهرية  بارج  بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ٨٠٠٠طن  أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 854 طن ) من القمح متجهه إلى امبابة ،   بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4664 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102211 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372096 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابه ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5059 شاحنة .

البضائع العامة السفن والحاويات حركة الصادر من الحاويات حركة تداول السفن