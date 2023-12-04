العثور على جثمان " غريق ترعة ناصر" غرب الإسكندرية

نجحت اليوم الاثنين، قوات الإنقاذ النهري مع فريق الغطاسين المتطوعين بانتشال جثمان الشاب الغريق، والذي غرق فجر أمس بترعة ناصر بالقرب من قرية مصطفى إسماعيل، وقد جرفته المياه غرب الإسكندرية.

وتلقت أمس إدارة شرطة النجدة بلاغ من أهالي قرية مصطفي إسماعيل، بغرق شاب في العقد الرابع من العمر كان يستقل التروسيكل الخاص به، وجرفته الأمواج في ترعة مشروع ناصر بين قرية مصطفى إسماعيل ومحطة 4.

وانتقلت فرقة من ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، لتبين من الفحص والمعيانة غرق شاب عمره “40 عامًا" يدعى “حمدي سالم سليم”، في المنطقة المشار إليها.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه تم دفع مجموعة من الغواصين المتطوعين برفقة فريق الإنقاذ النهري، حيث تم العثور على جثمان الشاب الغريق اليوم طافيًا على سطح المياه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.