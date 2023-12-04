وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية مدينة ملوي الجديدة على مساحة 19 ألف فدان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة ملوي الجديدة على مساحة حوالي 19 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تقع ضمن إقليم شمال الصعيد بمحافظة المنيا شرق طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد نحو 12 كيلو مترا عن مدينة ملوي القائمة، والتي من المستهدف أن تستوعب 1.4 مليون نسمة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المخطط العام للمدينة، يتضمن المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانا، ومنها المرحلة العاجلة بمساحة 91 فدانا، بجانب المنطقة الصناعية على مساحة 1310 أفدنة، بينما يتضمن المخطط التفصيلي للمدينة (منطقة عمارات جنة – منطقة الأراضي السكنية المتميزة – منطقة عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – منطقة خدمات المرحلة الأولى – منطقة عمارات سكن مصر – منطقة الأراضي السكنية الأكثر تميزاً).

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن مشروعات الإسكان الجارية بمدينة ملوي الجديدة، تشمل تنفيذ 32 عمارة تضم 1024 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بمشروع جنة، وجارٍ تنفيذ 180 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – محور محدودي الدخل ".

وأضاف، أنه بالنسبة لمشروعات الخدمات، جارٍ تنفيذ مبانى (حضانة – سوق تجارية نموذج 8 محال – مدرسة سعة 42 فصلا – وحدة صحية).

وأوضح " حجاجي "، أنه فيما يتعلق بقطاع المرافق والكهرباء بمدينة ملوي الجديدة، فيجري حاليا تنفيذ شبكات المرافق (مياه - صرف صحي – ري - طرق ) للمنطقة الغربية بالمرحلة الأولى بمساحة 400 فدان، والمنطقة الشرقية من المرحلة الأولى بمساحة 480 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق لمساحة 400 فدان، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية الرئيسية للكهرباء، وشبكة الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمرحلة العاجلة.

وأشار رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ (مشروع تنسيق الموقع العام لعمارات جنة - نقطة إسعاف بمركز خدمات المرحلة الأولى – نقطة شرطة ونقطة إطفاء - مشروع شبكات المرافق لمنطقة سكن لكل المصريين والخدمات بمساحة 25 فدانا - مشروع زراعة مدخل المدينة وحرم وصلة الطريق الصحراوي الغربي).

ونوه رئيس الجهاز عن أن مدينة ملوي الجديدة ستضم منطقة صناعية بمساحة 1320 فدانا مخطط منها مساحة 61 فدانا، بإجمالي 42 قطعة أرض، لافتاً إلى أن قطع الأراضي الاستثمارية التي تم تخصيصها شملت أنشطة (إقامة محطتي تموين سيارات – قطعتين تجاري – قطعة خدمي – قطعة طبي ) بمساحات متنوعة.

وفي ذات السياق، عقد المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، اجتماعاً مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان ( مشروع جنة – مشروع سكن كل المصريين " محور منخفضي الدخل " ) بمدينة ملوي الجديدة، لمتابعة أعمال الإسكان، وأعمال الطرق، والمرافق، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، والمشروعات.

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف التنفيذي الذي وصلت إليه المشروعات السكنية، وأعمال المرافق، ومعدلات التنفيذ، ومطابقتها بالبرامج الزمنية.

وعقب اللقاء، قام المهندس وليد عبدالرحمن، ومرافقوه، بعمل جوله تفقدية على أرض الواقع بمشروع جنة بأكمله، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال.

كما ناقش رئيس الجهاز بعض التحديات مع مسئولي الشركات على أرض الواقع، مؤكداً على إنهاء المشروعات بأفضل جودة، وإتقان، طبقا للمواصفات الفنية وفي أسرع، وأنه لا تهاون مع الشركات المنفذة أو المتخاذلة.

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