"اقتصادية النواب": إيديكس 2023 يضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" يأتى لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي بين مصر والدول الاخرى، خاصة وأن المعرض تنظمه الدولة المصرية كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واكد امين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المعرض يعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية بشأن ضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

وتابع النائب عمرو القطامي:" ويمثل المعرض تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن ثم المعرض لا يمثل قيمة استراتيجية للدولة المصرية فحسب، ولكنه محطة مهمة ومرتقبة كل عامين للتعرف على مستوى التقدم في مجال الصناعات الدفاعية في العالم، والتقدم الذي تحرزه مصر أيضاً في هذا الإطار.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ان الفترة الأخيرة شهدت تنوع كبير من قبل الدولة المصرية فى مصادر تسليح الجيش المصرى، وهذا يعود إلى أهمية الجيش المصرى للمنطقة بالكامل، وان الفترة الاخيرة أكدت للجميع بما لم يدع مجال للشك أهمية تسليح الجيش المصرى وتنوع مصادر التسليح لحماية الأمن والأمان.