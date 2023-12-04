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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 23 آخرين بالضفة الغربية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شابان فلسطينيان اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة
‎وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشابين واحتجازجثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود من سكان قلقيلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما.

وباستشهاد هذين الشابين.. ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 شبان من محافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة، و8 من رام الله وسطها، و5 شبان من بلدتي سلوان وأبو ديس بمدينة القدس المحتلة.

 

الضفة الغربية قلقيلية الاحتلال الإسرائيلي