ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مالك مصنع بحوزته 6 أطنان سكر مجهول المصدر بالسيدة زينب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضبطت أجهزة الامن مالك مصنع بحوزته 6 طن سكر مجهول المصدر بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع للحلويات - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامه فى إعداد الحلوى لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.. وعُثر بداخل المصنع على (6 طن سكر).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مالك مصنع بحوزته 6 طن سكر قسم شرطة السيدة زينب 6 طن سكر مجهول المصدر