وزير الرى يوجه بإعداد خرائط محدثة لنهر النيل لمواجهة التعديات على المجرى المائى

وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتنسيق بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لإجراء رفع حديث لمجري النهر للوقوف علي التغيرات المورفولوجية والهيدروليكية للمجري انتهاءً بإعداد خرائط محدثة تتضمن التحديد الدقيق لخطوط التهذيب والحظر علي جانبي النهر ، توطئة لوضع منظومة متكاملة للمراقبة والمتابعة بإستخدام أحدث التقنيات في هذا الشأن لمواجهة التعديات على المجرى المائى .

جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل ، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ومعهد بحوث النيل فيما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه .

وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات الجارية لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك المجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فني رئيس مصلحة الرى ، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى .