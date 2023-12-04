وزير الرى يتابع أعمال تطوير الواجهات النيلية وإزالة التعديات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل ، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ومعهد بحوث النيل فيما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه .

وتم خلال الاجتماع إستعراض المشروعات الجارية لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر ، وتطوير الواجهات النيلية ، وأعمال تكريك المجرى المائى ، وإزالة التعديات على جسور النهر ، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ، والدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل ، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى ، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى .

