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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقيمة خارج البلاد.. كشف ملابسات واقعة سرقة شقة سيدة بالتجمع الأول

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول  بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما .. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات  المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

بالتجمع الاول بأسلوب التسلق النيابة العامة أجهزة الأمن بالقاهرة اجهزة كهربائية سرقة محتويات شقة