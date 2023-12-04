بداية مميزة للزمالك وفيوتشر بعد نهاية الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفيدرالية

سجل فريقي الزمالك وفيوتشر بداية مميزة في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك بعد اقامة جولتين حتى الآن، حيث نجح الفريقين في حصد العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين .

يقع فيوتشر في المجموعة الأولي مع فرق اتحاد الجزائر وسوبر سبورت والهلال الليبي، وحقق فيوتشر الفوز في الجولة الأولي على حساب سوبر سبورت، ثم فاز أمس الأحد في الجولة الثانية على حساب الهلال الليي .

اما الزمالك فيتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، في مجموعة تضم، أبوسليم الليبي، وساجرادا الأنجولي، وسوار الغيني، وفاز الزمالك في الجولة الأولي بنتيجة 1-0 على حساب أبوسليم الليبي، ثم فاز في الجولة الثانية أمس الأحد على حساب سوار الغيني بنتيجة 4-0 .

ويقترب الزمالك وفيوتشر بشده من التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة حال استمرارهم بالأداء القوي في دور المجموعات بالمباريات المقبلة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.